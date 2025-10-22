OM in hoger beroep in zaak overleden baby Helvoirt

Het Openbaar Ministerie Oost-Brabant (OM) is het niet eens met de eerdere uitspraak van de rechtbank over de overleden pasgeboren in Helvoirt en gaat in hoger beroep. Dit meldt het OM woensdag.

Niet opnieuw naar gevangenis

Op 7 oktober veroordeelde de rechtbank Oost-Brabant een man (40) en een vrouw (36) voor de dood van hun pasgeboren zoontje. Zij kregen een gevangenisstraf opgelegd van 1080 dagen, waarvan 671 dagen voorwaardelijk. De 409 dagen dat de twee in voorarrest zaten, was gelijk aan de onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Daardoor hoefden zij niet opnieuw naar de gevangenis.

Baby aan ondervoeding overleden

De ouders gaven hun baby onvoldoende en ongeschikte voeding, waardoor het jongetje 17 dagen na zijn geboorte aan ondervoeding overleed. Naar oordeel van de rechtbank Oost-Brabant was er geen sprake van opzet en de ouders werden daarom veroordeeld voor dood door schuld.

Opzettelijk van het leven beroofd

Het OM is echter van oordeel dat de ouders niet alleen schuldig zijn aan het overlijden van hun kindje, maar dat zij hun baby opzettelijk van het leven hebben beroofd. Zo kreeg de baby geen adequate en gepaste babyvoeding, maar een mengsel van sojapoeder en zogenoemd ‘demiwater’. Dat is water waar alle zouten en mineralen uitgefilterd zijn. Ondanks de waarschuwing op de verpakking dat dit soort water ongeschikt is voor consumptie, kozen de ouders er toch voor het aan hun kindje te geven. De waarschuwing op de etiketten was volgens hen ‘desinformatie’. Ook gaven ze hem, als onderdeel van hun eigen dieet, paddenstoelen.

'Bewust geen medische deskundige geraadpleegd'

Verder hebben de ouders volgens het OM bewust geen medische deskundige geraadpleegd, omdat ze bang waren dat hun zoontje uit huis zou worden geplaatst. Het eerste kindje van de ouders was namelijk direct na de geboorte in 2022 uit huis geplaatst wegens de zorgelijke groeiontwikkeling van de (ongeboren) baby door het speciale dieet van ouders. De baby is in de 17 dagen dat hij leefde feitelijk uitgehongerd en in die dagen hebben ouders geen medische hulp ingeschakeld. Pas toen het veel te laat was, is 112 gebeld.

Eigen levensovertuiging is leidend geweest

Alles wijst er volgens het Openbaar Ministerie op dat zij welbewust hebben nagelaten te handelen. En bij de acties die wel zijn ondernomen, is steeds hun eigen levensovertuiging leidend geweest. Dit ten koste van het belang en de gezondheid van hun kindje.

Strafmaat

'De genoemde omstandigheden zijn wat het OM betreft ook onvoldoende in de strafmaat opgenomen. Het OM meent dat opzet op de dood bewezen kan worden en daarbij past een langere gevangenisstraf', aldus het OM.