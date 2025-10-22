Douane vindt 201 kilo cocaïne in Rotterdam

De Douane heeft in Rotterdam op dinsdag 21 oktober 201 kilo cocaïne gevonden in een container met vaten vruchtensap afkomstig uit Mexico. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag.

Zwarte sporttassen

Medewerkers van een koelopslagbedrijf in Rotterdam vonden na het openen van een container zwarte sporttassen bovenop de reguliere lading. Het bedrijf nam daarom contact op met de Douane die de container meenam voor onderzoek. In zes zwarte sporttassen vond de Douane 201 kilo cocaïne.

Bedrijf niets met smokkel te maken

Het Rotterdamse bedrijf heeft niets met de smokkel te maken. Vermoed wordt dat de zes sporttassen onderweg uit de container hadden moeten worden gehaald voordat de container bij het Rotterdamse bedrijf aan zou komen.

HARC-team

Het HARC-team, een inmiddels 29 jaar oud samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam, heeft de zaak verder in onderzoek. De drugs zijn inmiddels vernietigd.