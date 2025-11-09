Man slaat na verkeersongeval agent in gezicht in Vlissingen

De politie heeft zaterdag 8 november rond 12.00 uur een 39-jarige man uit Middelburg aangehouden. 'De man sloeg kort na een verkeersongeval een politieagent in het gezicht', zo meldt de politie.

Melding van verkeersongeval

Agenten kregen rond 08.00 uur een melding van een verkeersongeval met letsel op de President Rooseveltlaan. Een fietser was daar in botsing gekomen met een auto. Om snel ter plaatse te zijn, parkeerden de agenten hun dienstauto tijdelijk op het fietspad, dicht bij de plaats van het ongeval. Nadat het slachtoffer naar het ziekenhuis was gebracht, keerden de agenten terug naar hun voertuig.

Confrontatie met fietser

Op dat moment kwam een man op een bakfiets voorbij en maakte een opmerking over de geparkeerde politieauto. De agenten spraken hem aan en wilden uitleggen waarom zij daar stonden. De man reageerde direct agressief en schold de agenten uit met grove taal. De agenten besloten hem te controleren om zijn identiteit vast te stellen. De man weigerde echter mee te werken en fietste door. Daarbij riep hij dat hij het belachelijk vond dat de politie op het fietspad stond.

Mishandeling van agent

De agenten reden achter de man aan en probeerden hem te laten stoppen. Ze zetten hun dienstauto een paar meter voor de fietser om hem tot stilstand te brengen. De man reed vervolgens op de politieauto in. Toen de agenten uitstapten, begon hij opnieuw te schelden en kwam dreigend op een van hen af. De man kwam neus op neus op de agent te staan. Om ruimte te creëren voor zijn veiligheid duwde de agent de man achteruit. Daarop sloeg de man de politieman in zijn gezicht.

Aangifte mishandeling

De agent liep hierbij letsel op, maar maakt het naar omstandigheden goed. Hij doet aangifte van mishandeling. De 39-jarige man is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.