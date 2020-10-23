Kristallen Film voor De magie van de TT

De documentaire De magie van de TT die de 100-jarige geschiedenis laat zien van het motorweekend in Assen heeft 10.000 bioscoopbezoekers bereikt. Hiervoor hebben regisseur Roy Ferwerda, producent Bernard Krikke en directeur Mark van Aalderen van het TT Circuit Assen de Kristallen Film in ontvangst genomen in Kinepolis Jaarbeurs in Utrecht. Het is de zevende keer dat de Kristallen Film dit jaar aan een Nederlandse documentaire is uitgereikt. De Kristallen Film Award is een initiatief van het Nederlands Film Festival met ondersteuning van het Nederlands Filmfonds en het Abraham Tuschinski Fonds.

Over de documentaire

Rond de viering van honderd jaar TT in 2025 is de documentaire samengesteld uit een eeuw archiefmateriaal en nieuwe interviews met grootheden als Valentino Rossi, Wil Hartog, Kevin Schwantz, Egbert Streuer en Hans Spaan. Daarnaast zijn er verhalen van vrijwilligers en fans over de beleving van het motorraceweekend.

Over de productie

De documentaire is gemaakt door regisseur en auteur Roy Ferwerda (De erfenis van Pim: 87 dagen ruzie) en geproduceerd door Dutch Angle TV Productions. De documentaire is uitgebracht in 35 bioscopen.

