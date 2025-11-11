Vijf mannen aangehouden in onderzoek naar ontvoering Belg (24)

De politie heeft gisteren en vandaag in totaal vijf mannen aangehouden op verdenking van hun betrokkenheid bij een ontvoering die plaatsvond in november 2024. 'Het slachtoffer, een 24-jarige man, werd in Minderhout (België) in een voertuig getrokken en later in Uppel achtergelaten', zo meldt de politie dinsdag.

In auto getrokken in parkeergarage

De ontvoering gebeurde in de vroege ochtend van 5 november 2024. Het slachtoffer werd in een parkeergarage van een appartementencomplex vastgegrepen en in een voertuig getrokken. Hierbij werd hij ook bedreigd met een vuurwapen. Daarbij werd ook zijn telefoon afgepakt en werd er geld overgemaakt voor cryptovaluta. De man werd daarna meer dan twee uur in de auto rondgereden, totdat hij rond 08:00 uur in Uppel langs de weg in een sloot werd achtergelaten.

Camerabeelden en aanhoudingen

Na het delen van camerabeelden van de verdachten, werden op 10 november 2025 twee mannen (18 en 19 jaar) uit Almere aangehouden. Een dag later, op 11 november 2025, werden nog drie mannen aangehouden, in Schiedam een 21-jarige uit Almere en twee mannen (19 en 21 jaar) in hun woningen in Almere.