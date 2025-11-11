Auto rijdt frontaal tegen boom in Drentse Anderen

Een bestuurster uit Eext is dinsdagmiddag rond 15.15 uur op de Provincialeweg tussen Gieten en Rolde frontaal tegen een boom gereden. De voorkant van de auto is door de klap zwaar beschadigd geraakt.

Frontaal tegen boom

De bestuurster raakte rond 15.15 uur door onbekende oorzaak van de weg en botste frontaal tegen een boom aan. De politie en ambulancedienst werden met spoed ingezet. De bestuurster is door het ambulancepersoneel nagekeken. De auto raakte door de klap zwaar beschadigd en is weggesleept. De weg was vanwege het ongeval afgesloten voor verkeer.

Boete van 190,- euro voor rijden over fietspad

En omdat de weg was afgesloten keerden sommige bestuurders de auto maar anderen waagden de gok om over het fietspad te rijden..Dat kwam hen duur te staan want de politie deelde een aantal bekeuringen uit à 190,- euro. Berger Hamstra heeft het zwaar beschadigde voertuig geborgen.