Politie neemt duizenden servers in beslag in omvangrijk cybercrime onderzoek

In een onderzoek naar een malafide hostingbedrijf zijn door het team cybercrime Oost-Nederland duizenden servers in beslaggenomen. Dit meldt de politie vrijdag.

Hostingbedrijf duikt op in meer dan 80 onderzoeken

'Het hostingbedrijf wordt volgens de politie enkel en alleen gebruikt om criminele activiteiten uit te voeren. Uit onderzoek blijkt dat het bedrijf sinds 2022 voorkomt in meer dan 80 onderzoeken naar cyberdelicten in binnen-en buitenland en ook recent nog steeds wordt gebruikt bij criminele activiteiten', aldus de politie.

'Bulletproof'

Het hostingbedrijf presenteert zichzelf als bulletproof, zo adverteren ze met volledige anonimiteit voor gebruikers en suggereren ze dat ze niet meewerken met opsporingsdiensten.

Verhuur van ruimte

Er zijn talloze hostingbedrijven, legale en soms ook malafide. Hostingbedrijven zorgen ervoor dat websites, applicaties en andere onlinediensten beschikbaar zijn op het internet. Ze verhuren als het ware digitale ruimte.

Malafide aanbieder verhuurde ruimte aan criminelen

Dit onderzoek betreft een malafide aanbieder, die ruimte verhuurde aan criminelen zodat er vanuit deze ruimte verder criminele activiteiten konden worden uitgevoerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het uitvoeren van ransomeware-aanvallen, botnets, phishing activiteiten of bijvoorbeeld voor het verspreiden van kinderporno.

Duizenden servers 'uit de lucht gehaald'

Bij de actie op 12 november is de infrastructuur in beslaggenomen. In totaal gaat het om zo’n 250 fysieke servers die in datacentra stonden in Den Haag en Zoetermeer. Door de inbeslagname van deze fysieke servers zijn er ook duizenden virtuele servers uit de lucht gehaald. Door de inbeslagneming van de infrastructuur kan verder onderzoek gedaan worden naar de criminele activiteiten op de verschillende servers en kan het hostingbedrijf niet meer worden gebruikt voor criminele doeleinden.

Vervolgonderzoek

‘Onze eerste focus is het stoppen van de criminele activiteiten die via dit bedrijf mogelijk werden gemaakt. Hierdoor voorkomen we op korte en lange termijn nieuw slachtofferschap en verstoren we het criminele proces’. Gezien de grote hoeveelheid inbeslaggenomen data, is de analyse op dit moment de hoogste prioriteit.