Motoragenten gewond bij aanrijding op A2 met gestolen auto

De politie heeft in Turnhout (BE) een 41-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. 'Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de aanrijding op de A2 eind oktober bij Eindhoven. De man is aangehouden door een Belgisch arrestatieteam rond 17.00 uur op de Elf Novemberlaan in Turnhout', zo meldt de politie vrijdag.

Gevraagd om overlevering verdachte

Rechercheurs uit Nederland waren ook bij de actie aanwezig. Na zijn aanhouding is een tijdelijke verblijfplaats van de verdachte doorzocht en zijn enkele goederen in beslag genomen. Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft de Belgische autoriteiten gevraagd de verdachte over te leveren.

Aanrijding motoragenten

De meldkamer kreeg op 29 oktober rond 19.00 uur een melding dat er een gestolen voertuig reed in Geldrop. De auto draaide de A2 op waar agenten de auto oppikten. De man wordt ervan verdacht hierna een ongeluk te hebben veroorzaakt, waarbij meerdere (dienst)voertuigen betrokken waren, waaronder twee motoragenten.

Ziekenhuis

Een van de motoragenten ligt nog altijd in het ziekenhuis. De andere motoragent is na enkele dagen uit het ziekenhuis ontslagen.