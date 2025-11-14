Opnieuw aanhoudingen in onderzoek naar overlijden peuter Veendam

De politie heeft op donderdag 13 november drie verdachten aangehouden in het onderzoek naar het overlijden van een tweejarig jongetje in Veendam. Het kind overleed in januari 2024 onder verdachte omstandigheden.

Eerder in het onderzoek werden al twee personen aangehouden. Zij zijn destijds na verhoor heengezonden, maar bleven verdachte. Op basis van nieuwe informatie zijn deze twee personen donderdag opnieuw aangehouden (een vrouw van 25 en een man van 26 uit de gemeente Veendam). Daarnaast is tijdens het onderzoek een derde persoon in beeld gekomen. Ook deze persoon, een 26-jarige man uit de gemeente Veendam, is nu aangehouden als verdachte.

De drie personen zitten vast op het politiebureau en worden verhoord. Het onderzoek gaat onverminderd door en is gebaat bij relatieve rust. We begrijpen uiteraard dat het feit dat de politie onderzoek doet, emoties en vragen oproept bij de betrokkenen en hun (naaste) omgeving. Maar vanwege de privacy van de betrokkenen en omdat het onderzoek nog loopt, kan de politie geen nadere mededelingen doen over de rol of betrokkenheid van de aangehouden personen bij het overlijden van het jongetje.