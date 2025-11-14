Celstraf geëist tegen hooligan die stalen buis naar ME’ers gooide

Wat op 3 september 2023 een mooie voetbalmiddag moet worden, eindigt in een veldslag buiten het stadion van Willem II. Relschoppers bekogelen de politie met onder meer bakstenen, zwaar vuurwerk en hekwerken. Een 20-jarige man uit Schoten (B) wordt ervan verdacht dat hij - tot drie keer toe - een stalen paal naar ME’ers heeft gegooid. Een van hen is daarbij op zijn hoofd geraakt en ondervindt daar nog steeds veel hinder van.

Bedreigend en doelbewust bezig om de politie te verwonden, zo omschrijven meerdere agenten het gedrag van de hooligans op die zondag in Tilburg. ‘Het publiek was buiten zinnen en zeer agressief richting ons’, verklaart een verbalisant achteraf. Een ander zegt dat ze de situatie niet vol gingen houden.

Op camerabeelden is te zien hoe een gemaskerde relschopper een rolcontainer richting de ME-linie duwt en daarbij een agent raakt. Daarna gooit hij twee maal een langwerpig voorwerp, dat lijkt op een stalen pijp, richting de politieagenten. Als de hooligan voor de derde keer zo’n buis naar de ME’ers smijt, raakt hij een agent vol op zijn helm. Het tafereel is vastgelegd door een bodycam van een collega. Het slachtoffer wordt gewond afgevoerd.

Herkend op beelden

Tijdens het onderzoek dat later op gang komt, wordt de verdachte zonder gezichtsbedekking herkend op camerabeelden die vóór de rellen gemaakt zijn. Kleding en postuur komen overeen met het signalement van de gezochte persoon NN15, zoals hij in het dossier wordt aangemerkt. Duidelijke kenmerken zijn een bruin logo en rits van de trui, de strakke spijkerbroek en zwarte schoenen. Op basis daarvan stelt het OM vast dat de verdachte degene was die drie keer een buis naar de agenten gooide.

”Het is een ongelofelijk ernstig en heftig feit, met zeer grote gevolgen voor het leven van het slachtoffer”, zei de officier van justitie vandaag tijdens de behandeling van de zaak. Het slachtoffer kampt nog steeds met forse pijnklachten en beperkingen. Hij is nog altijd 100 procent arbeidsongeschikt.

“Iedere vorm van geweld tegen politiemensen is volkomen ontoelaatbaar, maar de manier waarop de relschoppers op 3 september 2023 tekeer zijn gegaan gaat echt alle perken te buiten”, zei de officier in haar requisitoir. “Onder al het beschermingsmateriaal zitten mannen en vrouwen die met gevaar voor eigen leven en/of gezondheid zich inzetten voor de veiligheid in onze samenleving.”

Ongeloofwaardige verklaring

Het OM neemt het de verdachte erg kwalijk dat hij tot op de dag van vandaag geen verantwoordelijkheid neemt voor het geweld tegen de politie en dat hij ontkent erbij geweest te zijn. Zijn verklaring dat hij zijn trui had uitgeleend aan een ander noemt de officier ongeloofwaardig.

De officier vindt wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan zware mishandeling en openlijke geweldpleging. Bij de formulering van haar strafeis weegt ze strafverzwarend mee dat het gaat om voetbalgerelateerd geweld, gericht tegen ambtenaren. Voor beide strafbare feiten eist het OM een gevangenisstraf van dertig maanden, waarvan 10 voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.