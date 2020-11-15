Twee mannen opgepakt na schietincident

Na een melding van een schot in Oosterhout worden twee mannen opgepakt. In een auto wordt een vuurwapen gevonden.

Op zaterdag 15 november 2025 om 05.00 uur komt er een melding binnen bij het Operationeel Centrum dat er een ruzie is aan de Desselaar. Ook is er een schot gelost.

Aanhouding

Meerdere politie-eenheden spoeden zich naar de Desselaar waar ze twee mannen treffen. Die mannen staan bij een auto waar een vuurwapen in ligt. Beide mannen worden aangehouden. Het gaat hier om twee Oosterhouters van 30 en 39 jaar. Ze worden naar het bureau gebracht.

Schade

Bij onderzoek blijkt dat een woning in de straat schade heeft door het schot wat is afgegaan. De recherche gaat onderzoeken wat er gebeurd is en waarom.