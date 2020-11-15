Elf aanhoudingen tijdens actie tegen zwaar vuurwerk

De politie-eenheid Amsterdam heeft tijdens een recente actieperiode elf verdachten aangehouden voor het bezit en de handel in zwaar, voor consumenten verboden vuurwerk. De politie benadrukt de grote risico’s van het vervoeren, opslaan en afsteken van dit explosieve materiaal.

Tijdens de actieperiode lag de focus op vervoer, opslag en verkoop van zwaar vuurwerk. De politie werkte informatiegestuurd en voerde gerichte controles uit. De elf verdachten - tussen de 15 en 53 jaar en afkomstig uit Enkhuizen, Obdam, Amsterdam, Andijk, Amstelhoek, Bilthoven en Beverwijk - zijn na verhoor heengezonden, maar blijven verdachte. Bij de jongste verdachte, een 15-jarige Amsterdammer, werden ruim 400 Cobra’s 6 aangetroffen in de schuur van de ouderlijke woning.

De totale hoeveelheid in beslag genomen vuurwerk wordt nog onderzocht, maar de politie stuitte onder meer op honderden Cobra’s, shells, lawinepijlen, duizenden DumBums en andere met flitspoeder gevulde explosieven.