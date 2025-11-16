Twee ernstige ongevallen A58

De A58 tussen Tilburg en Breda is in de vroege ochtend van 16 november volledig afgesloten geweest na twee ernstige verkeersongevallen die kort na elkaar plaatsvonden. Hulpdiensten zijn grootschalig ingezet en de politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van beide incidenten.

Rond 05.30 uur ontving de meldkamer een melding van een aanrijding tussen een vrachtwagen en een personenauto. De personenauto botste tegen de vrachtwagen en belandde vervolgens in een sloot langs de snelweg, ter hoogte van het traject tussen Tilburg Centrum en Tilburg Reeshof in de richting van Breda. De bestuurder zat bekneld en is door de brandweer bevrijd. Een indicatieve blaastest duidde erop dat de bestuurder mogelijk onder invloed van alcohol reed. Hij raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

Tweede ongeval

Om de hulpdiensten veilig te laten werken, is de rechterrijstrook met rode kruizen afgesloten. Kort daarna botste een andere automobilist achterop een stilstaande brandweerauto. In het voertuig zaten drie personen, die allemaal gewond raakten. Ook zij zijn naar het ziekenhuis gebracht.