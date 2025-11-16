Drie verdachten aangehouden voor steekincident

Rond 2.30 uur kwam bij de politie een melding binnen dat er een steekpartij was geweest op het Stratumseind. Daar zou een ruzie tussen een groep van zo’n 10 personen aan vooraf zijn gegaan. Ter plaatse troffen collega’s twee mannen (22 jaar uit ’s-Hertogenbosch en 20 jaar uit Rosmalen). Beiden waren gewond aan hun been.

In de omgeving van het incident konden al vrij snel twee verdachten worden aangehouden. In de loop van de nacht werd rond 5.30 uur ook nog een derde verdachte aangehouden. Het gaat om mannen van 19, 18 en 17 uit Tilburg, Dronten en Eindhoven. De twee slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling aan hun verwondingen.

Onderzoek

Uiteraard is de politie een onderzoek opgestart naar de aanleiding en exacte toedracht van het incident. Daarbij worden getuigen gehoord, camerabeelden bekeken en zijn sporen veiliggesteld.