Ongeval met veel schade bij Gieten

Rotonde

Een bestuurder merkte te laat op dat een voor hem rijdende auto alsnog stopte voor de rotonde met een botsing tot gevolg. Bij de aanrijding vielen geen gewonden. Beide voertuigen zijn geborgen door bergingsbedrijf Hamstra uit Tynaarlo. Het verkeer ondervond nauwelijks hinder van het incident.