dinsdag, 18. november 2025 - 10:51 Update: 18-11-2025 10:53
Politie doet aanhouding voor ongewenste sexting
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Harderwijk
Maandag 17 november hield de politie een 37-jarige Rotterdammer aan op verdenking van sexting. Via een anoniem account stuurde de verdachte ongevraagd en ongewenst meermaals expliciete teksten en beelden naar een minderjarig slachtoffer in Harderwijk.
Sexting is strafbaar als er beelden zonder toestemming worden verspreid, als er sprake is van chantage, of als er een minderjarige bij betrokken is. Neem in dat geval direct contact op met de politie via 0900-8844 of politie.nl. Bij acuut gevaar kan er gebeld worden naar 112.
Ongewenste sexting tegengaan
Mocht je te maken krijgen met ongewenste berichten. Denk dan aan onderstaande tips.
- Deel nooit intieme beelden of info met iemand die je niet volledig vertrouwt.
- Wees kritisch: druk, dreigen of schuldgevoel is altijd een rode vlag.
- Praat met vrienden of ouders als iets online niet goed voelt.
- Bewaar bewijzen (screenshots, berichten) als er iets misgaat.
