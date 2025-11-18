Drie aanhoudingen in zaak 3-voudige liquidatie Oosterhout

Dinsdagochtend zijn drie mannen aangehouden. Het gaat om een 19-jarige man uit Zoetermeer en twee mannen van 18 en 24 jaar uit Amsterdam. 'Zij worden verdacht van het leveren van de auto die gebruikt is bij de drievoudige liquidatie in Oosterhout op 28 maart 2025. Deze auto werd op 24 maart 2025 gestolen in Zoetermeer', zo meldt de politie dinsdag.

Drie mannen omgekomen

Op die vrijdag 28 maart 2025 zijn in Oosterhout drie mannen om het leven gebracht bij een schietincident. Er is toen direct een groot rechercheonderzoek gestart. Kort na het incident werd in Teteringen een auto aangetroffen die bij het incident gebruikt is. Deze auto bleek gestolen te zijn.

Eerder aanhoudingen: 3 Zweden

'Na uitvoerig onderzoek werden op 25 juni 2025 al drie Zweden aangehouden van 24 (m), 29 (m) en 28 (v) jaar oud. Deze verdachten zitten nog vast en moeten in december voor de rechter verschijnen', aldus de politie.

Auto

Na deze aanhoudingen werd het onderzoek onverminderd voortgezet. Op dinsdag 18 november 2025 werden drie mannen aangehouden op verdenking van het leveren van de auto die na het schietincident in Teteringen werd aangetroffen. Het voertuig is bij het incident gebruikt.