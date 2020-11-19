Ruim kwart zelfstandigen heeft belastingschuld

In 2024 had 27 procent van de zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) een schuld bij de Belastingdienst. Bij zelfstandigen met personeel (zmp’ers) was dit 31 procent. Dat is minder dan een jaar eerder, maar de schuldbedragen zijn wel hoger geworden. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Tijdens de coronacrisis verdubbelde het aandeel zelfstandigen met een belastingschuld. In 2024 nam dat weer wat af, maar het ligt nog altijd hoger dan voor de crisis. Onder werknemers in loondienst steeg het percentage met een belastingschuld tijdens de coronacrisis licht naar 6 procent, maar daalde in 2024 weer naar 5 procent.

Belastingschuld in doorsnee toegenomen

De doorsneeschuld van zelfstandigen is in 2024 verder opgelopen, naar bijna 2,7 duizend euro per zmp’er en bijna 1,9 duizend euro per zzp’er. Doorsnee betekent dat de helft een lager schuldbedrag heeft, en de helft een hoger bedrag. De doorsneebelastingschuld van zelfstandigen stijgt al sinds 2021. Ruim 22 duizend zmp’ers en 67 duizend zzp’ers hadden een belastingschuld van meer dan 10 duizend euro.

In totaal stond er begin 2024 bij de Belastingdienst een schuld van 5,5 miljard euro open: 3,0 miljard euro van zzp’ers, 1,4 miljard euro van werknemers en 1,1 miljard euro van zmp’ers. Begin 2019 ging het nog om 2,4 miljard voor de drie groepen samen.