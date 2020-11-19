woensdag, 19. november 2025 - 18:01 Update: 19-11-2025 18:06
Kat zwaargewond na mishandeling in Voorschoten, dier ingeslapen
Foto: EHF
Voorschoten
De politie is op zoek naar mensen die mogelijk meer weten over een mishandelde kat in Voorschoten. De kat is zondag 2 november 2025 omstreeks 23.00 uur zwaargewond thuisgekomen op de Wijngaardenlaan in Voorschoten.
Ingeslapen
Het dier was omstreeks 15.15 uur voor het laatst gezien ter hoogte van de kruising van de Wijngaardenlaan en de Crocusstraat. 'We gaan ervan uit dat de kat mishandeld is. Het dier was dusdanig gewond dat het moest worden ingeslapen. Het onderzoek naar de toedracht is in volle gang en de politie komt graag in contact met mensen die mogelijk informatie hebben die in dit onderzoek van belang kan zijn.
