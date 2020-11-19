Kat zwaargewond na mishandeling in Voorschoten, dier ingeslapen

Het dier was omstreeks 15.15 uur voor het laatst gezien ter hoogte van de kruising van de Wijngaardenlaan en de Crocusstraat. 'We gaan ervan uit dat de kat mishandeld is. Het dier was dusdanig gewond dat het moest worden ingeslapen. Het onderzoek naar de toedracht is in volle gang en de politie komt graag in contact met mensen die mogelijk informatie hebben die in dit onderzoek van belang kan zijn.