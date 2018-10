Keniaan Lawrence Cherono opnieuw winnaar Amsterdam Marathon

Volgens AT5 was Cherono bij de vorige editie ook al de winnaar in een tijde van 2.05.09. Tegenover de stadsomroep zei de winnaar: ‘Het weer was vandaag goed, dus we moesten wel harden lopen dan vorig jaar. Ik hoop volgend jaar weer mee te doen.'

Net als vorig jaar was Tadelech Bekele de snelste vrouw. Zij liep het hele parcours in 2.23.15. De snelste Nederlandse man was Michel Butter.