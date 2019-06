Oranje Dames groepswinaar na overwinning op Canada

De Oranje-dames waren al verzekerd van een plaats in de achtste finale, maar zijn door een 2-1 overwinning op Canada ook groepswinnaar geworden in Reims tijdens het WK voetbal.

Kort voor rust kwam Nederland op voorsprong door een doelpunt van Anouk Dekker. Niet veel later maakte de Canadese Christine Sinclair de gelijkmaker.

Een kwartier voor het eindsignaal maakte invalster Lineth Beerensteyn het winnende doelpunt en zette Nederland op een 2-1 voorsprong. Dit werd tevens de eindstand.

De volgende wedstrijd voor de dames is a.s. dinsdag tegen Japan in Rennes.