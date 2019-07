Oranje Leeuwinnen schakelen Zweden uit en staan in de WK-finale!

De Oranje Leeuwinnen hebben woensdagavond Zweden uitgeschakeld door in de verlenging met 1-0 te winnen en zich daarmee te plaatsen in de finale tegen De Verenigde Staten aanstaande zondag.

Jackie Groenen

In de reguliere speeltijd van 90 minuten slaagden geen van beide ploegen erin om tot scoren te komen waardoor de bloedstollende wedstrijd werd verlengd met met twee keer een kwartier. Daar lukte het Jackie Groenen om Nederland in de 99e minuut op een 1-0 voorsprong te zetten. Het lukte Zweden vervolgens niet meer om de gelijkmaker te maken waardoor aanstaande zondag in hetzelfde stadion in Lyon Oranje om 17.00 uur tegen de Verenigde Staten de finale van het WK-vrouwen zal gaan spelen.