Verstappen van de baan gereden in Japan door Leclerc

Schade

Op dat moment was het kwaad eigenlijk al geschied voor Verstappen om dat zijn auto spinde en te zwaar beschadigd was geraakt maar ondanks dat kwam hij nog wel terug op de baan maar werd na vijftien ronden naar binnen gehaald door het Red Bull-team. Daarmee eindigde de Japanse Grand Prix voor Verstappen.

Derde positie

Verstappen startte vanaf P5 en kwam goed weg en pakte zelfs even de derde positie. Dat was echter voor korte duur want precies 11 seconden na de start ging het al mis. Verstappen zat helemaal in de buitenbocht met Leclerc rechts naast hem.

Van de baan gedrukt

Op zich zou dat geen probleem moeten zijn want er was voor beide auto's genoeg ruimte. Op onderstaande beelden is echter te zien dat de auto van Leclerc zijn grip verliest en naar buiten begint te glijden. Daar reed Verstappen en die werd dan ook fors geraakt en van de baan gedrukt. Waarschijnlijk reed Leclerc met een te hoge snelheid de bocht in waardoor de achterkant van zijn auto uitbrak en begon te glijden.

Uitslag

Bottas won uiteindelijk de race. Vettel werd tweede en P3 was voor Hamilton.