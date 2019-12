Badr Hari en Rico Verhoeven vechten vanavond voor de felbegeerde wereldtitel

Het evenement is compleet uitverkocht. Meer dan 26.000 kickboksfans uit binnen- en buitenland bezoeken het gevecht. Om dit evenement ordelijk en veilig te laten verlopen, heeft de burgemeester van Arnhem besloten een veiligheidsrisicogebied aan te wijzen.

Zo'n drie jaar geleden in Oberhausen braken er massale vechtpartijen rond het gevecht tussen Verhoeven en Hari. De gemeente wil herhaling voorkomen.

Daarom is een veiligheidsrisicogebied waarbinnen de Officier van Justitie kan besluiten over te gaan tot preventief fouilleren. Preventief fouilleren is een effectief instrument om ervoor te zorgen dat mensen geen wapens bij zich dragen. Tevens zorgt het ervoor dat zo veel mogelijk wapens in beslag genomen kunnen worden.

Het aanwijzen van het veiligheidsrisicogebied is onderdeel van een breed pakket aan veiligheidsmaatregelen dat is genomen om dit evenement ordelijk te laten verlopen.

Het duel tussen Rico Verhoeven en Badr Hari is vanaf 20.00 uur live te zien bij Veronica.Het wordt nu al het gevecht van de eeuw genoemd.