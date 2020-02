Red Bull onthult nieuwe Formule 1-auto van Verstappen

Vandaag wwerd de RB16 losgelaten in de handen van Max tijdens de officiële filmdag van het Team op Silverstone Circuit, terwijl teamgenoot Alex wacht op zijn beurt bij de Barcelona-test van volgende week.

Opvallend is de nieuwe inlaat op de neus en de 'sneeuwscheppers' direct achter de voorvleugel op, wat voor een nog betere luchtstroom over en onder de auto moet gaan zorgen. Red Bull zal pas tijdens de wintertests in Barcelona - of mogelijk zelfs tijdens de eerste race in Australië - de vernieuwde versie van de RB16 gaan inzetten. Ze willen de concourent niet teveel prijs geven.

Vandaag heeft Max Verstappen de nieuwe RB16 getoond op het circuit van Silverstone. Volgende week woensdag begint op het circuit van Barcelona de eerste driedaagse wintertest.