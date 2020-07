40-ste marathon Rotterdam verplaatst naar 11 april 2021

'Bittere pil'

'Het is een bittere pil en zuur voor iedereen die zich zo had verheugd op onze jubileummarathon,' zegt organisator Mario Kadiks, 'maar het is buitengewoon moeilijk om een grote massa mensen met de nu geldende protocollen te beheersen. Denk alleen al aan de ‘anderhalvemeter-regel’. En de volksgezondheid staat te allen tijde voorop'.

Duidelijkheid

Onder de huidige omstandigheden en met de kennis van nu vindt de organisatie van de NN Marathon Rotterdam het realistisch en verstandig om in deze fase dit zware besluit te nemen. Kadiks: 'Daarbij is ook van belang dat wij de deelnemers duidelijkheid willen geven. Wij richten ons nu op 11 april 2021. Dat is de nieuwe stip aan de horizon'.

Start Erasmusbrug

De indrukwekkende massale start aan de voet van de Erasmusbrug, het hartverwarmende samenspel tussen deelnemers en toeschouwers langs het gehele parcours, uitlopend op een sfeervolle finish op de bruisende Coolsingel en het feestelijk inhalen van de laatste deelnemer – het is door de begrijpelijke overheidsbepalingen rond Covid-19 allemaal niet mogelijk op de vertrouwde manier. Zonder die kenmerkende magie krijgt het evenement een heel ander karakter.

'Geen moment hebben we overwogen onze marathon in afgeslankte vorm te organiseren. Die zou geen schim meer zijn van het loopfeest dat wij voor ogen hebben,' aldus Kadiks, sinds 1985 als organisator betrokken bij het grootste eendaagse evenement van Nederland. 'We hebben niet voor niets de reputatie van ‘de mooiste’, dat willen we absoluut zo houden. De grandeur moet blijven'.

Afgezien van dat aspect: de gezondheid en veiligheid van deelnemers, vrijwilligers, publiek en alle andere betrokkenen komen bij de NN Marathon Rotterdam altijd op de eerste plaats. Het gaat om een compleet marathon-weekeinde met bijna 50.000 deelnemers en vele honderdduizenden toeschouwers, die willen we niet in gevaar brengen.

Kadiks:'Dat de 40ste editie dit jaar niet kan worden gehouden, is natuurlijk ook voor de stad erg teleurstellend. De Marathon en Rotterdam, dat was liefde op het eerste gezicht en die verliefdheid is er nog steeds. Onze marathon is cultureel erfgoed. Je voelt de trots bij de mensen. De betrokkenheid is enorm'.

Burgemeester Aboutaleb

Ook burgemeester Ahmed Aboutaleb vindt het jammer voor de deelnemers, de stad en de toeschouwers, maar hij is het volledig eens met de organisator. 'De marathon van Rotterdam is een begrip bij topsporters en recreatieve sporters wereldwijd. Iedere loper droomt over het mooiste parcours met de finish op de Coolsingel, toegejuicht door een menigte. Helaas blijft het bij dromen, dit jaar. Met de organisatie, sponsoren, vrijwilligers en deelnemers koersen we op een veilige én glorieuze editie op 11 april 2021'.

De NN Marathon Rotterdam voegt zich met de afgelasting bij alle grote internationale topevenementen zoals die van New York, Berlijn, Boston, Chicago etc. In eigen land is tegelijkertijd ook de Marathon van Eindhoven van 11 oktober geschrapt.

De 17.000 startbewijzen voor het uitverkochte jubileum van de NN Marathon Rotterdam blijven geldig voor 11 april 2021. Dat is ook van kracht voor de AA Drink ¼ Marathon (eveneens op zondag) en de City Run en de Kids Runs (beide op zaterdag). Alle reeds ingeschreven deelnemers ontvangen hierover vandaag persoonlijk bericht.

Ondertussen wordt intensief gewerkt aan een revolutionaire app waarbij de beleving van een loopevenement zo natuurgetrouw mogelijk wordt nagebootst. Iedereen die zich heeft ingeschreven voor de NN Marathon Rotterdam krijgt een uitnodiging om van deze innovatie gratis gebruik te maken.