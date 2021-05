Max pakt met winst GP Monaco ook leiding in klassement

Max ook leider in klassement

Verstappen won niet alleen de GP maar nam ook de leiding in het algemeen klassement van het WK over van Lewis Hamilton. Verstappen leidt nu met 105 punten gevolgd door Hamilton die 101 punten heeft. De 2e plaats was vandaag voor Sainz die bijna 9 seconden na Verstappen over de finish reed. Norris pakte de 3e plek.

Hamilton

Voor Hamilton verliep de race allerminst voorvarend. Al direct na de start bleef hij lang op de 6e positie rijden en aan het eind van de race zakte hij zelfs naar de 7e plek. Dat bleef ook zo toen hij finishte ruim 68 seconden na de finish van Verstappen. Wel wist hij vandaag de snelste rondetijd op zijn naam te ztten. Zijn teamgenoot Bottas had pech en viel uit toen er tijdens een bandenwissel een wielmoer niet los wilde en hij dus niet meer verder kon deelnemen.