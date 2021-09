[Update] F1 GP Circuit Zandvoort: Max zet tweede tijd bij vrije trainingen

Vrijdag 3 september 2021 is een historische dag voor Circuit Zandvoort. Vandaag, na 36 jaar 'F1-stilte', doet het bekende racecircuit tussen de duinen weer mee in het Formule-1-circus. Het publiek dat de felbegeerde kaartjes heeft weten te bemachtigen is vrijdagochtend in groten getale onderweg naar het circuit.

Vrije trainingen

Zondagmiddag om 15.00 uur zullen de F1-motoren brullend de start van de Grand Prix van Zandvoort inluiden als de rode lichten worden gedoofd. Maar zover is het nu nog niet. Vandaag krijgen de coureurs de gelegenheid om nu echt kennis te maken met het vernieuwde circuit tijdens de vrije trainingen.

Kombocht: De Arie Luyendyk-bocht

Daarbij zullen zij ook voor het eerst in de F1-geschiedenis kunnen ervaren hoe het is om door de veelbesproken 'kombocht' te racen. Nooit eerder was er een circuit op de hele wereld dat beschikt over dit type bocht met een dusdanige hellingshoek van maar liefst 32 procent oftwel 18 graden waardoor de G-krachten voor een deel ook bijna loodrecht naar beneden werken waardoor de F1-auto meer neerwaarste en iets minder centrifugale kracht ondervindt en als het ware meer aan het asfalt kleeft dan dat in een 'platte' scherpe bocht het geval is. Het is hierdoor mogelijk om de hellende kombocht met een grotere snelheid te nemen.

Max Verstappen

Voor Max Verstappen zal dit raceweekend extra bijzonder zijn omdat hij de eerste Nederlandse F1-coureur is in 36 jaar, die in zijn eigen land een Grand Prix gaat rijden. Nu heeft Max in zijn nog betrekkelijk korte F1-carrière al veel Oranje-fans weten te enthousiasmeren voor de F1. Er is al een grote club Oranje-fans die trouw meereizen met het F1-circus over de hele wereld maar nu Max in Nederland rijdt is het Oranjelegioen immens gegroeid naar 70.000 en zullen zij 'hun' Max massaal vanaf de tribunes aanmoedigen en supporten in de hoop dat hij deze GP in Zandvoort op zijn naam kan schrijven. Onder het Oranjelegioen zullen zich zondag 5 september ook twee bijzondere 'Oranjefans' bevinden. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima komen Max persoonlijk aanmoedigen.

[Update]

Max Verstappen heeft tijdens de vrije trainingen vrijdag de tweede tijd neergezet op het Circuit Zandvoort. Lewis Hamilton bleef met zijn snelste rondetijd van 1:11.500 de Nederlander 97 duizendste seconden voor. Verstappen klokte dus 1:11.597 en de derde tijd van 1:11.601 werd neergezet door Carlos Sainz.