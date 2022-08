Vuelta-peloton van Den Bosch naar Utrecht

375.000 wielerfans langs parcours

Naar schatting zijn 375.000 wielerliefhebbers de renners komen aanmoedigen. Sam Bennett wist de etappe op zijn naam te schrijven, Mike Teunissen zorgde ervoor dat de Rode Trui in Nederlandse handen bleef.

Burgemeester Sharon Dijksma

Sharon Dijksma, Burgemeester van Utrecht: “Vandaag was wederom een iconische dag. Met 375.000 mensen langs de kant hebben we de verwachte bezoekersaantallen ruim overtroffen. De sfeer rondom het parcours was ook nog eens fantastisch. Ik ben trots op iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt.”