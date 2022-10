Tsegaye Getachew en Almaz Ayana winnen TCS Amsterdam Marathon

Almaz Ayana heeft zondag de TCS Amsterdam Marathon gewonnen in een parcoursrecord van 2.17.20. De laatste kilometers soleerde de 30-jarige Ethiopische naar de winst onder luid gejuich van het publiek in het Olympisch Stadion.

Mannen

De Olympisch kampioen 10.000 meter van Rio de Janeiro (2016) liep hiermee de snelste debuuttijd ooit. Bij de mannen triomfeerde Tsegaye Getachew. De 25-jarige Ethiopiër kwam na 2.04.49 over de streep en verbrak zijn persoonlijk record.

'Ideale omstandigheden'

Ayana, één van de grootste atlete aller tijden, begon overtuigend aan haar eerste marathon. Met soepele passen baande ze zich door de straten van Amsterdam. De omstandigheden op het snelle stadsparcours onder een blauwe hemel waren ideaal. De Afrikaanse loopster was lang in het gezelschap van twee hazen en haar twee debuterende landgenotes Genzebe Dibaba en Tsehay Gemechu. De tussentijden waren al veelbelovend: na 21,1 km kwamen zij door in 1.09.26.

Droomdebuut Ayana

Vanaf het Vondelpark (38 km) was er geen maat te trekken op Ayana, ze ging ervandoor en volbracht haar droomdebuut in een historische tijd van 2.17.20. Na de snelste debuterende tijd op de klassieke afstand, is het de zevende tijd aller tijden. Het oude parcoursrecord in Amsterdam stond op 2.17.57 (Angela Tanui (Ken) 2021). “Ik heb hier geen woorden voor. Dit is heel speciaal en ik ben heel blij”, vertelde de Olympisch kampioene na haar race. “Het waren lastige jaren na mijn Olympische titel in 2016. Met blessures en pijn. Ik ben mijn man, zoon en management dankbaar voor alle steun.”

Debuut voor alle vrouwen op het podium

Bijzonder: alle vrouwen op het podium maakten vandaag hun debuut. De nummer twee Genzebe Dibaba klokte 2.18.05 en Tsehaye Gemechu kwam als derde over de finish in 2.18.59.