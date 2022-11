Genomineerden Sportgala Groningen 2022 bekend

De Sportprijscommissie heeft de genomineerden vastgesteld voor het Sportgala Groningen 2022. Tot en met 4 december kan gestemd worden op de genomineerden voor Sporter, Sportploeg en Aangepaste sport. Sportgala Groningen 2022 vindt plaats op maandag 12 december in MartiniPlaza in Groningen. Tijdens het Sportgala, gepresenteerd door Dione de Graaff, staat het uitreiken van de sportprijzen en het eren van de sport(ers) van de provincie Groningen centraal.

De genomineerden op een rij:

Sporter Sportploeg Aangepaste Sport

- Melvin Twellaar, roeien - Samen Lycurgus, volleybal - Melanie Helweg, handbiken

- Britt Weerman, atletiek - Groningen Atletiek (dames) - Jop van der Laan, rolstoelrugby

- Jur Vrieling, paardensport - Donar, basketbal - Ben Bazuin, rolstoelrugby

- Wielerploeg NWVG (dames)

Sporttalent

- Jenning de Boo, schaatssport

- Janna van Kooten, zwemmen

- Thijmen Blokzijl, voetbal

Sportprijzen in 5 categorieën

Van 15 november tot en met 4 december kan er gestemd worden op de categorieën Sporter, Sportploeg en Aangepaste Sport via de digitale stembus op de website www.sportgalagroningen.nl. Deze stemmen wegen mee in het bepalen van de winnaars. In de categorie Sporttalent wordt de winnaar gekozen door de Sportprijscommissie; dit betreft geen publieke verkiezing.

Sportprijs Groningen (breedtesport)

Tenslotte is er de Sportprijs Groningen die kan worden gewonnen door een persoon, vereniging, organisatie of evenement met Groningse roots, die zich de afgelopen jaren op een bijzondere en positieve wijze heeft ingezet voor de breedtesport in de provincie Groningen. Hiervoor kunnen inwoners kandidaten aandragen via www.sportgalagroningen.nl.

Gratis toegangsbewijs

Belangstellenden die het Sportgala op 12 december bij willen wonen, kunnen een gratis toegangsbewijs bestellen via www.martiniplaza.nl/agenda/sportgala-groningen.

Voorafgaand aan het Sportgala Groningen vindt in MartiniPlaza een Sportsymposium plaats met als thema “Veerkracht”. Ook voor dit symposium is de toegang gratis. Meer informatie plus aanmeldmogelijkheid is te vinden op www.ssig.nl/event/symposium-sportgala-2022/