Verstappen begonnen aan GP Saoedi-Arabië vanaf P15

Aandrijfas gebroken

Zoals bekend kreeg Verstappen zaterdag te maken met technische problemen tijdens de kwalificatie. Een aandrijfas, zo bleek achteraf, was gebroken waardoor hij zondag op P15 moet starten en proberen om zich naar voren te rijden tijdens de race.

GP België 2022

Dat dit niet onmogelijk is bewees Verstappen vorig jaar al toen hij op de GP van België vanaf P14 startte en uiteindelijk toch als eerste over de finish kwam. Daarnaast was Verstappen in alle drie de vrije trainingen ook de snelste dus technisch gezien zijn er nu ook nog zeker kansen. Om 18.00 uur gingen de lichten uit en begon de GP van Saoedi-Arabië op het circuit in Jeddah.