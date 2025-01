Gaston Avila van Ajax op huurbasis naar Fortaleza EC

Ajax, Gaston Avila en Fortaleza EC hebben overeenstemming bereikt over de verhuur van de verdediger aan de Braziliaanse club. 'De verhuur is per direct en loopt tot het eind van dit kalenderjaar. In de overeenkomst is voor de Brazilianen een optie tot koop opgenomen. Het contract van de 23-jarige speler loopt bij Ajax nog tot en met 30 juni 2028', zo meldt Ajax zaterdag.

Acht officiële wedstrijden gespeeld

Avila (30 september 2001, Rosario, Argentinië) kwam in de zomer van 2023 over van het Belgische Royal Antwerp FC. De Argentijn maakte zijn debuut op 3 september van dat jaar tijdens de wedstrijd Fortuna Sittard – Ajax (0-0). Tot nu toe speelde Avila in Amsterdamse dienst acht officiële wedstrijden voor het eerste elftal.

Lange revalidatie

Technisch directeur Alex Kroes: “We zijn blij dat Gaston na een lange periode van revalidatie weer terug is en de groepstraining heeft kunnen hervatten. Het is bekend dat wij ruimte willen creëren in de selectie en vanwege de concurrentie op zijn positie, hebben we in goed overleg besloten hem nu te verhuren. De Zuid-Amerikaanse club biedt Gaston niet alleen de kans op wedstrijdritme en speelminuten, maar brengt hem ook dichter bij zijn roots. Dit tezamen brengt hem hopelijk weer op zijn oude niveau. Wij hebben Gaston veel succes gewenst bij zijn nieuwe uitdaging in Brazilië!’’