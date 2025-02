Ajax contracteert Noorse Oliver Edvardsen

Ajax, Go Ahead Eagles en Oliver Edvardsen hebben overeenstemming bereikt over de transfer van de vleugelaanvaller naar Amsterdam. 'De 25-jarige Noor tekende een contract dat per direct ingaat en loopt tot en met 30 juni 2028. In de overeenkomst is voor Ajax een optie voor nog een jaar opgenomen', zo meldt Ajax.

Noorwegen

Edvardsen (Bærum, Noorwegen, 19 maart 1999) begon zijn profcarrière bij Vålerenga II, waarna hij achtereenvolgens uitkwam voor Grorud IL en Stabæk. In de zomer van 2022 tekende de buitenspeler een contract bij Go Ahead Eagles, waarmee hij eind vorig seizoen de play-offs om Europees voetbal won. Deze jaargang staat zijn teller op veertien wedstrijden in de Eredivisie, waarin hij acht keer scoorde en vier assists afleverde.

Versterking linksbuiten-positie

Technisch directeur Alex Kroes: “Wij waren zoals bekend al langere tijd op zoek naar versterking voor de linksbuiten-positie. Wij zijn daarom erg blij met het aantrekken van Oliver. Hij is een speler met flinke diepgang, scoort veel en kan mooie statistieken overleggen. Daarnaast is hij vanaf beide flanken inzetbaar. Gezien dit complete plaatje zijn wij ervan overtuigd dat we veel plezier aan hem gaan beleven.’’