Chuba Akpom op huurbasis van Ajax naar Lille OSC

Optie tot koop

De verhuur is per direct en loopt tot en met 30 juni 2025. In de overeenkomst is voor de Fransen een optie tot koop opgenomen. Het contract van de 29-jarige speler loopt bij Ajax nog tot en met 30 juni 2028.

Debuut

Akpom werd op 9 oktober 1995 geboren in Londen. De Brit kwam in augustus 2023 over van het Engelse Middlesbrough FC. Op 3 september 2023 maakte hij zijn debuut in het eerste elftal tijdens de wedstrijd tegen Fortuna Sittard (0-0). Tot nu toe speelde Akpom in Amsterdamse dienst 68 officiële wedstrijden voor het eerste elftal en maakte daarin 23 doelpunten.

'Meer speelminuten'

Technisch directeur Alex Kroes: “Er is in zijn persoon de afgelopen periode interesse getoond om te huren. Wij begrijpen de sportieve wens van Chuba om perspectief te krijgen op meer speelminuten, bij ons was hij veelal aangewezen op invalbeurten. Daarin was hij met zijn enorme inzet regelmatig belangrijk voor de ploeg. Wij hebben hem bedankt voor wat hij tot nu toe voor de club heeft betekend en hem veel succes gewenst in Frankrijk en in de Champions League.’’