Contractverlenging voor Ajacied Mark Verkuijl

Jeugdopleiding Ajax

Mark Verkuijl werd op 10 februari 2006 geboren in Ede en speelt sinds 2014 in de jeugdopleiding van Ajax. Op 30 augustus 2024 maakte hij zijn debuut in het betaalde voetbal tijdens de wedstrijd Jong Ajax – FC Den Bosch (1-2). Verkuijl speelde tot dusver achttien wedstrijden voor de beloften.

' Controlerende middenvelder'

Directeur voetbal Marijn Beuker: ''We zijn erg blij met de verlenging van Mark, want hij bezit alle kwaliteiten die we bij Ajax graag zien in een controlerende middenvelder. Hij leest het spel goed, zoekt altijd de voetballende oplossing vooruit, is een goede verbindingsspeler en onderschept veel ballen in verdedigend opzicht. Hij heeft dit seizoen een basisplek veroverd in Jong Ajax, waar hij kennismaakt met de intensiteit van profvoetbal. We hebben veel vertrouwen in een mooie toekomst voor hem bij onze club.’’