Ajax gaat haatberichten verbergen middels AI-tool

Ajax presenteert vandaag als eerste club in Nederland een ‘Social Gedragscode’; gedragsregels die de club met behulp van AI-technologie gaat handhaven op alle Ajax social media-kanalen. Ruim een jaar geleden kwam Ajax met het Silence Social Hate-initiatief in actie tegen de overweldigende hoeveelheid haatberichten op social media. Dat maakte concrete impact en zorgde voor meer rapportage van haatberichten. Voor dit vervolg slaat Ajax de handen ineen met hoofdsponsor Ziggo. Samen wordt de strijd tegen online haat vervolgd, onder andere met een speciale module van het lesprogramma ‘Online Masters’.

Van discriminatie en racisme, tot pesten en intimidatie. Ajax ziet dat online de normen steeds meer aan het vervagen zijn. Het gevaar is dat hiermee de impact van social hate op komende generaties groeit. Kinderen lezen mee en denken dat dit een normale omgangsvorm is, waardoor het acceptatieniveau van dit kwalijke gedrag onder de jeugd hoger wordt. En daartegen onderneemt de Amsterdamse club nu opnieuw actie, met de introductie van social gedragsregels. In de gedragscode maakt Ajax expliciet wat wel en niet getolereerd wordt - inclusief de belofte op te treden tegen wangedrag op onze kanalen. Een zero-tolerance aanpak tegen online haat. Ook de Online Masters lesmodule, die Ajax samen met Ziggo en Ajax-spelers heeft ontwikkeld, moet bijdragen aan een online omgeving waarin jongeren meer bewust gemaakt worden van hun online gedrag en de effecten daarvan.

AI-tool voor handhaving, speciaal wedstrijdshirt bij Ajax - NAC

Om de gedragscode te handhaven, installeert Ajax een geavanceerde-AI tool waarmee haatberichten gedetecteerd en verborgen worden. In de wedstrijd tegen NAC draagt Ajax een speciaal wedstrijdshirt waarbij het logo van Ziggo plaatsmaakt voor de oproep ‘silence social hate.’

Over Online Masters

Het lesprogramma Online Masters helpt jongeren met het ontwikkelen van belangrijke digitale vaardigheden. Het bevat interactieve modules over online veiligheid, AI, digitale balans en mediawijsheid. Leerkrachten kunnen de gratis lessen eenvoudig inzetten, deze sluiten aan bij doelen uit het curriculum Digitale Geletterdheid. Ziggo zet zich in voor een online omgeving waarin iedereen veilig en vaardig met technologie om kan gaan. De campagne Silence Social Hate draagt hieraan bij. Ziggo vernieuwde in samenwerking met Ajax en de Vodafone Foundation de Online Masters les ‘(a)Social’. Hierin gaan leerlingen in gesprek over online haat. Ze ontdekken wanneer reacties nog ‘leuk’ zijn, wanneer ze te ver gaan en wat de impact van negatieve reacties op social media is.