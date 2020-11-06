John Heitinga per direct op non-actief gesteld door Ajax

Contract

'Het contract met hoofdtrainer Heitinga heeft een looptijd tot en met 30 juni 2027 maar zal worden beëindigd. Hetzelfde geldt voor assistent-trainer Marcel Keizer. Ajax is op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer, Fred Grim neemt in de tussentijd de taken van Heitinga over', aldus Ajax.

'Pijnlijke beslissing'

Technisch directeur Alex Kroes: "Het is een pijnlijke beslissing. Maar als je kijkt hoe de afgelopen maanden zijn gegaan, dan moeten we concluderen dat we het ons vooraf heel anders hadden voorgesteld. We zien te weinig ontwikkeling en we hebben onnodig punten verspeeld. We weten dat het tijd kan kosten als een nieuwe trainer met een selectie gaat werken waarin ook veranderingen zijn doorgevoerd. Die tijd hebben we John ook gegeven, maar wij denken dat het voor de club het beste is om iemand anders voor de groep te zetten. We willen graag gezamenlijk snel een nieuwe hoofdtrainer presenteren. We bedanken John en Marcel voor hun inspanningen en we wensen Fred succes, te beginnen zondag bij de uitwedstrijd in Utrecht."

Vertrek Alex Kroes

Alex Kroes heeft zijn positie per direct ter beschikking gesteld, maar de andere directieleden en de Raad van Commissarissen hebben de technisch directeur met klem verzocht om ten behoeve van de continuïteit de komende tijd aan te blijven. Kroes: "Mijn contract loopt aan het einde van het seizoen af, mocht de club eerder een technisch directeur aantrekken dan draag ik mijn werkzaamheden op dat moment over."