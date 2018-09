Plasterk maakt comeback in de wetenschap

Hoogleraar

'Plasterk is in september benoemd tot hoogleraar Novel Strategies to Access to Therapeutics. De leerstoel sluit voor een deel aan bij zijn andere baan van Chief Scientific Officer bij myTomorrows. Dat bedrijf zet zich in voor een snellere beschikbaarheid van nieuwe medicatie', aldus het Amsterdam UMC.

DNA-onderzoek

'Feitelijk is dit een herbenoeming, ik ben al eerder hoogleraar geweest bij het AMC. Mijn eerdere leerstoel was Moleculaire Genetica, mijn vakgebied is het DNA-onderzoek. Ik hoop een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van, en aan het toegankelijk maken van op maat gesneden, gepersonaliseerde geneeswijzen. We staan in de medische wetenschap aan de vooravond van een heel nieuwe manier van werken om genezing te bereiken. Dat is mijn motivatie om bij Amsterdam UMC te willen werken', aldus Plasterk tegenover het Amsterdam UMC.