Vrouw doorgebeten door honden

Een 85-jarige Britse vrouw is doodgebeten door twee loslopende honden. Dit melden Britse media.

De honden wisten door een gat in de omheining in de tuin van de vrouw te komen in Rowley Regis. Hier vielen de honden de vrouw aan en de vrouw overleed aan verwondingen die zij op liep.

Een 43-jarige man is opgepakt door de politie omdat hij zijn honden niet onder controle had tijdens een gevaarlijke situatie. Het zou om de buurman van het slachtoffer gaan.

De honden zijn in beslag genomen en zullen worden onderzocht. Het zou om pitbullachtige honden gaan.