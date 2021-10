Chirurgen transplanteren voor het eerst varkensnier naar mens

Het is Amerikaanse chirurgen gelukt om met succes een varkensnier te transplanteren naar een menselijke patiënt zonder dat deze onmiddellijke wordt afgestoten door het immuunsysteem van de ontvanger. Dit meldt persbureau Reuters.

Hersendode patiënt

'De nier werd niet, zoals gewoonlijk, echt in het lichaam geplaatst omdat het hier een experiment betrof op een hersendode patiënt waarmee de familie had ingestemd voordat ze van de beademing zou worden gehaald', aldus Reuters. Deze patiënt had tekenen van nierfalen. De chirurgen hielden de varkensnier buiten het lichaam en maakte deze vast aan de bloedvaten van de hersendode patiënt zodat ze het funtioneren beter konden volgen.

Genen van varken veranderd

De procedure die werd uitgevoerd bij NYU Langone Health in New York City omvatte het gebruik van een varken waarvan de genen waren veranderd. Hierdoor bevatte zijn weefsels niet langer een molecuul waarvan bekend is dat het bijna onmiddellijke afstoting veroorzaakt.

Nier functioneerde 'normaal'

De nier maakte de normale hoeveelheid urine die je ook zou verwachten van een getransplanteerde menselijke nier, zei transplantatiechirurg Dr. Robert Montgomery, die de studie leidde.