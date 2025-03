Stap dichter bij commercialisering kindvriendelijke knoopcelbatterij

Knoopcelbatterijen worden veelvuldig gebruikt voor alledaagse huishoudelijke producten zoals autosleutels, LED-kaarsen en kinderspeelgoed. Ze zijn handig, maar kunnen een ernstig gezondheidsrisico vormen als ze per ongeluk worden ingeslikt, met name voor jonge kinderen.

Veiligheidsmechanisme voorkomt letsel

De basis van het gepatenteerde ontwerp zit hem in het geïntegreerde veiligheidsmechanisme dat de batterij onmiddellijk deactiveert wanneer deze wordt ingeslikt. Deze eigenschap voorkomt op effectieve wijze weefselschade en vormt daarmee een aanmerkelijke stap vooruit op het gebied van batterijveiligheid.

De kindvriendelijke knoopcelbatterij is een gezamenlijk initiatief van cardiothoracaal chirurg prof.dr. Tjark Ebels, KNO-arts prof.dr. Frederik G. Dikkers (beiden oud-UMCG’ers), prof.dr. Erik Frijlink, dr. Anko Eissens (beide RUG) alsook prof. dr. ir. Marnix Wagemaker en onderzoekstechnicus ir. Frans Ooms (TU Delft).

Een gezamenlijke innovatie

Prof.dr. Tjark Ebels legt uit: ‘Veel ouders zijn zich niet bewust dat het doorslikken van een knoopcelbatterij levensgevaarlijk kan zijn. Eenmaal ingeslikt, begint de elektrische stroom uit de batterij meteen met het ontbinden van weefsel, wat tot ernstige verwondingen of zelfs de dood kan leiden. Frederik Dikkers en ik herkenden dit risico en namen contact op met prof.dr.ir. Marnix Wagemaker van de batterijonderzoeksgroep Storage of Electrochemical Energy [Opslag van Elektrochemische Energie] van de TU Delft. Onderzoekstechnicus Frans Ooms sloot zich toen bij ons aan, en samen hebben we onze krachten gebundeld om een kindvriendelijke knoopcelbatterij te ontwikkelen, wat resulteerde in een gezamenlijke octrooiaanvraag.