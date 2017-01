Lekke band kost De Rooy leiding in klassement

Een lekke band heeft Gerard de Rooy voorlopig de leiding in het truckklassement van de Dakar Rally gekost. 'De band ging stuk op ongeveer driekwart in de tot 175 kilometer ingekorte proef van de achtste etappe', zo laat team De Rooy dinsdagavond weten.

'De Rooy noteerde daardoor de negende tijd, op 7 minuten en 13 seconden van etappewinnaar Martin van den Brink. Petronas Team De Rooy Iveco-rijder Federico Villagra werd tweede, Ton van Genugten vijfde, Wuf van Ginkel elfde', aldus Team De Rooy.

10 minuten later

Villagra en Van Genugten verschenen kort na elkaar aan de finish van de proef, terwijl De Rooy daar eigenlijk bij had moeten zitten. Het was immers de teamstrategie dat Van Genugten achter De Rooy moest blijven. Pas minuten later tikte de Iveco Powerstar aan.

Lekke band en warme motor

'Een kapotte band heeft me zeker acht minuten gekost', vertelde Gerard de Rooy. 'Ik heb Ton doorgestuurd, zodat hij nog kon proberen bij de eerste vijf te eindigen en hij morgen samen met Federico kan starten in de Superspecial. Het ging vandaag gewoon niet lekker bij mij. De motor liep ook al warm.'

Superspecial

In die Superspecial starten de eerste tien van de motoren en auto’s en de eerste vijf trucks als een eerste groep. De rest komt er later achteraan in een tweede golf. 'Het is geen nadeel om in die tweede groep te starten', vond De Rooy. 'Zeker niet met Wuf kort achter me en Ton bij Federico in de eerste groep.'

Dat hij met het tijdverlies zijn eerste plaats in het klassement voorlopig kwijtraakt, kon De Rooy niet veel schelen. 'Ik sta nu derde op twee minuten. Dat is maar een klein beetje.' In het klassement klom Federico Villagra naar de vierde plaats, door het wegvallen van de Rus Mardeev die op bijna twee uur achterstand finishte.