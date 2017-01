De nieuwe Hyundai i30 is een auto voor iedereen

De Hyundai i30 is voorzien van meer actieve veiligheidssystemen dan in alle andere Hyundai’s en wordt geleverd met vijf jaar garantie zonder kilometerbeperking. Er is keuze uit twee benzinemotoren en een dieselmotor. De 1.4 T-GDI is geheel nieuw. De 1.0 T-GDI is een zeer interessante motor voor de Nederlandse markt vanwege de lage CO2-uitstoot. Dieselen kan met een efficiënte 1.6 CRDi

Cascade-grille

De nieuwe generatie Hyundai i30 heeft een vloeiende, tijdloze vormgeving. En Hyundai introduceert met de nieuwe Hyundai i30 ook een nieuw stijlelement: de Cascade-grille, die kenmerkend wordt voor alle nieuwe modellen. De grille doet denken aan gesmolten staal dat omlaag stroomt, met verchroomde oppervlakken die de zijdemat verchroomde omlijsting van de grille van de standaardversie fraai accentueren. LED-koplampen met drie projectoren flankeren de grille en met de verticale LED-dagrijverlichting heeft de nieuwe generatie Hyundai i30 een krachtige uitstraling.

Sportieve uitstraling

Met de korte overhangen voor en achter en de lange, naar achter smaller wordende en aflopende motorkap heeft de nieuwe Hyundai i30 harmonische proporties en een sportieve uitstraling. De kenmerkende, vrijwel horizontale lijn over de flanken verbindt de koplampen met de driedimensionale LED-achterlichten die vlak onder de achterruit zijn geplaatst en zorgt ook aan de achterzijde voor een tijdloze uitstraling.

De achterzijde kenmerkt zich verder door de separaat geplaatste mistlampen. De zwarte dakspoiler verbetert de aerodynamica en geeft de nieuwe Hyundai i30 een luchtweerstandcoëfficiënt van slechts 0,30. Dat is mede te danken aan diverse aanvullende voorzieningen, zoals de zogenoemde Active Air Flap achter de grille en de Air Curtains, die aan weerszijden van de voorbumper de luchtstroom verbeteren en de turbulentie in de wielkasten reduceren.

Twaalf lakkleuren

De nieuwe Hyundai i30 is leverbaar met lichtmetalen two-tone tienspaaks velgen van 16 of 17 inch of lichtmetalen of stalen velgen van 15 inch. Er zijn twaalf carrosseriekleuren, waaronder drie parelmoerkleuren (Midnight Blue, Pepper Grey en Phantom Black), zeven metallic kleuren (Pure Brown, Intense Copper, Moon Rock, Burgundy Red, Platinum Silver, Ara Blue en White Sand) en twee standaard lakken (Engine Red en Polar White).

8-inch touchscreen

Het interieur is strak en ruim. Verchroomde afwerkingslijsten en hoogwaardige materialen benadrukken de verfijnde sfeer. De horizontale indeling van het dashboard is gericht op een intuïtieve bediening. Via de optionele, ‘zwevende’ 8-inch touchscreen zijn alle navigatie-, connectiviteits- en mediafuncties te bedienen zonder dat de bestuurder zijn ogen van de weg hoeft te nemen.

Ook via de ergonomische knoppen op het multifunctionele en verwarmbare stuurwiel zijn alle functies intuïtief te bedienen. Climate control en verwarming zijn in te stellen met behulp van de ergonomische draaiknoppen in de middenconsole. De middenarmsteun voorin is verschuifbaar en biedt extra opbergruimte. Er is keuze uit stoffen of lederen bekleding. De voorstoelen zijn in drie stappen te verwarmen en te koelen. De bestuurdersstoel is voorzien van een geheugenfunctie met twee vooraf in te programmeren instellingen.

Ruimste auto in zijn klasse

De nieuwe Hyundai i30 is de ruimste auto in zijn klasse, ondanks zijn sportieve vormgeving. Een panoramisch glazen schuif-/kanteldak is optioneel leverbaar voor een nog ruimtelijker gevoel. De bagageruimte meet 395 liter (VDA) en 1.301 liter met de achterbank neergeklapt. De gebruiksmogelijkheden van de bagageruimte zijn uitgebreid dankzij de vloer met twee standen en een skiluik.