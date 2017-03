De Alpine is terug

Een jaar na de presentatie van de Alpine Vision conceptauto onthult Alpine vandaag de productieversie op de Autosalon van Genève: de nieuwe A110. Dankzij de combinatie van tijdloze Alpine eigenschappen, zoals een laag gewicht, wendbaarheid en prestaties, treedt de nieuwe tweezits sportcoupé met middenmotor in de voetsporen van zijn illustere voorgangers, de A110 ‘Berlinette’ in het bijzonder. Het nieuwe model wordt geproduceerd in de Alpine fabriek in Dieppe en vanaf eind 2017 geleverd in Europa inclusief Nederland. Leveringen in het Verenigd Koninkrijk en Japan starten in 2018.

Een compacte en lichtgewicht sportauto

De A110 heeft een aluminium chassis en carrosserie die gepopnageld en gelast zijn voor een uitzonderlijk stijve, lichtgewicht structuur. De auto is zeer licht: het leeggewicht van de A110 (exclusief opties) bedraagt slechts 1.080 kg. Het compacte formaat (4.178 mm lang, 1.798 mm breed en 1.252 mm hoog), de optimale gewichtsverdeling (44% voor, 56% achter) en het lage zwaartepunt zijn puur gericht op wendbaarheid, vooral op bochtige bergwegen waar Alpine modellen uit de jaren zestig en zeventig naam en faam maakten.

De massa van de Alpine bevindt zich zoveel mogelijk rond het midden van de auto zodat de bestuurder zich volledig verbonden voelt met de auto. De brandstoftank is achter de vooras en de motor vóór de achteras gemonteerd.

Uitstekende vermogen-gewichtsverhouding

De A110 wordt aangedreven door een nieuwe 1,8-liter viercilinder turbomotor die ontwikkeld is door de Alliantie Renault-Nissan. De ingenieurs van Alpine hebben de krachtbron samen met experts van Renault Sport speciaal ontwikkeld voor de A110, met een specifiek in- en uitlaatsysteem, turbo en een aangepast motormanagementsysteem.

De motor levert een vermogen van 185 kW/252 pk en een maximumkoppel van 320 Nm. In combinatie met het lage voertuiggewicht van 1.080 kg heeft de A110 een uitstekende vermogen-gewichtsverhouding van 4,3 kg/pk (233 pk/ton kg), wat resulteert in een sprint van 0-100 km/u in slechts 4,5 seconden.

De viercilinder turbomotor is gekoppeld aan een zeventraps DCT-transmissie van Getrag, met een natte koppeling en overbrengingsverhoudingen die specifiek voor Alpine zijn ontwikkeld voor maximale performance op ieder gewenst moment.

Het actieve, lichtgewicht uitlaatsysteem met één uiteinde in de A110 is ontworpen voor optimale prestaties en uitlaatgeluid.

De A110 biedt drie rijmodi (Normal, Sport en Track) waarmee de set-up van motor, transmissie, stuurinrichting, ESC, uitlaatgeluid en bestuurdersinformatie wordt aangepast op basis van de gekozen stand.

Aerodynamica uit de racerij

De vlakke bodem is bekend van raceauto’s en uitvoerig getest in de windtunnel.

Tijdens het onderzoek naar een design met strakke lijnen en uitstekende prestaties kwamen de ingenieurs van Alpine uit in de racerij om de aerodynamica van de A110 te perfectioneren. Dankzij de vlakke bodem en de diffuser onder de achterbumper combineert de A110 een lage luchtweerstand met veel neerwaartse druk.

Dit maakt een elektronisch begrensde topsnelheid van 250 km/u mogelijk, met behoud van het strakke Alpine design en zonder de noodzaak van een achterspoiler.

Luchtinlaten in de voorbumper verbeteren de luchtstroom langs de voorwielen en verlagen daarmee de luchtweerstand. Met een Cw-waarde van 0,32 behoort de Alpine A110 tot de laagste in zijn klasse.

Modern Design, trouw aan erfgoed

De nieuwe A110 is uiterst modern en toch direct herkenbaar als Alpine. Hij combineert moderne designdetails, materialen en technieken met de efficiency, het compacte formaat en het silhouet van de originele A110 Berlinette.

De voorzijde wordt gekenmerkt door vier separate LED-dagrijlampen en de lijnen op de motorkap – een onmiskenbaar detail van het Alpine DNA.

Van de zijkant is het efficiënte ontwerp goed zichtbaar – de carrosserie is strak om de structuur en de techniek heen gevormd voor een minimale footprint en maximale prestaties.

De X-vormige LED-achterlichten met dynamische richtingaanwijzers geven de auto een moderne uitstraling, terwijl de gebogen achterruit direct verwijst naar die van historische Alpine-modellen.

Binnenin is de A110 minimalistisch vormgegeven, met een lichtgewicht ontwerp en een comfortabele zitpositie. Materialen van topkwaliteit, ‘full-grain’ lederen bekleding, aluminium en Carbon Fiber dragen bij aan de unieke rijervaring voor berijder en passagier.

Performance en comfort - elke dag

Het lage gewicht in combinatie met de dubbele wishbone voor- en achterwielophanging bieden een excellente combinatie van uitstekende rijeigenschappen en prestaties, zonder in te leveren op comfort en dagelijkse bruikbaarheid.

De A110 biedt ook een prettige in- en uitstap voor dagelijks gebruik en voor inzittenden van verschillend postuur. Kortom: de Alpine voelt zich net zo thuis in het dagelijkse verkeer als op het circuit.

De beste onderdelen van de beste leveranciers

Voor het hoogst mogelijke niveau van prestaties, pasvorm en afwerking hebben de ingenieurs en designers van de Alpine A110 gekozen voor toonaangevende leveranciers. Enkele voorbeelden:

Brembo levert de aluminium remklauwen. Het remsysteem op de achteras is specifiek voor Alpine ontwikkeld en voorzien van een parkeerrem met geïntegreerde actuator – een wereldprimeur waarmee 2,5 kg gewicht gespaard wordt.

Otto Fuchs ontwierp de lichtgewicht 18-inch wielen van gesmeed aluminium, waarmee niet alleen gewicht bespaard wordt, maar die ook veel zicht ‘door de wielen’ bieden.

Sabelt ontwikkelde de kuipstoelen die slechts 13,1 kg per stuk wegen, zonder enkele concessie op het gebied van comfort.

Specificaties A110 première edition

De Alpine A110 Première Edition is een gelimiteerde en genummerde versie waarvan 1.955 stuks gebouwd worden. Het productieaantal is een eerbetoon aan het jaar waarin Jean Rédélé het merk Alpine oprichtte. De Première Edition is zeer rijk uitgerust met onder meer:

Exterieurkleur in ‘Blue Alpine’, ‘Noir Profond’ (zwart) of ‘Blanc Solaire’ (wit)

Specifieke 18-inch gesmede aluminium wielen met diamantzwarte afwerking van Otto Fuchs

Drie rijmodi: Normal, Sport en Track

Hoogwaardig remsysteem, remklauwen met geïntegreerde parkeerrem en remschijven met aluminium binnenwerk

Lichtgewicht, actief uitlaatsysteem

Focal audiosysteem aangepast voor Alpine

Carbon Fiber interieuraccenten

Geborsteld aluminium pedalen

Sabelt kuipstoelen uit één deel met gewatteerde, full-grain lederen bekleding

‘Tricolore’ blauw-wit-rode badges binnen en buiten

Een Première Edition badge met het serienummer op de middenconsole

In 2018, nadat de productie van Première Edition voltooid is, komen er verschillende uitrustingsniveaus van de A110, aangevuld met een breed scala aan mogelijkheden om te personaliseren.

Prijs A110 première edition

De definitieve prijzen, inclusief de Nederlandse prijzen, worden midden 2017 bekend gemaakt wanneer de orderboeken officieel openen.

De voorlopige Franse en Zwitserse adviesprijs van de Alpine A110 Première Edition bedraagt:

58.500 euro (inclusief belastingen) in Frankrijk

64.000 Zwitserse frank (inclusief belastingen) in Zwitserland

Beschikbaarheid A110 première edition

De Alpine A110 Première Edition was in december 2016 online te reserveren via de speciale Alpine app. In vijf dagen waren alle beschikbare exemplaren vergeven.

Een beperkt aantal rechtsgestuurde exemplaren is nog beschikbaar voor de Britse markt, waar de levering in 2018 start. De reserveringen voor de Japanse markt openen in de komende weken.

De Alpine app blijft beschikbaar voor het reserveren van Alpine A110 modellen die in 2018 worden geproduceerd, als de levering van de Première Edition voltooid is.