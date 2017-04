Topmonteur Edd China stopt bij Wheeler Dealers

Wat ooit begon met een klein format met nog geen zes man in een klein garage-bedrijfje in Engeland, is inmiddels uitgegroeid tot een commercieel format waar meer dan 50 mensen aan werken.

Mike Brewer de 'ver-en inkoper', van het programma reageert geschokt op het besluit van zijn vriend en naaste collega. ''In de aanloop naar 2017 zag ik echter iets in de afleveringen, dat ik nog niet eerder had bespeurd. Ik kreeg de indruk dat de zijdeglans van het gezicht van Edd China was verdwenen. China leek beduidend minder plezier te beleven om afleveringen te maken en het leek of onze samenwerking meer onder druk kwam te staan. Toch wist ik: tot een breuk zou het niet komen, maar dat bleek een verkeerde gedachte van mij'', aldus Brewer.

Edd China kondigde via een videoboodschap aan een punt achter Wheeler Dealers te zetten. China kan zich niet meer vinden in het veramerikaanste en steeds commerciëler wordende format, zo weet ook AutoMotorKlasiek.

Edd China kan met de nieuwe exploitatiewijze van het merk Wheeler Dealers niet leven. Edd China had ook bij Wheeler Dealers oud willen worden. Bij het Wheeler Dealers oude stijl. Topmonteur ​Ant Anstead gaat China opvolgen. China zelf werkt aan een nieuw auto-format.