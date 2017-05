MMT Amsterdam ruilt oude Volvo XC 90 in voor nieuwe Audi Q7

Het MMT Amsterdam wordt ingezet als aanvulling op de reguliere ambulancezorg als dit nodig is. Dit wordt bij een primaire inzet bepaald door de meldkamer Ambulance Zorg of bij een secundaire inzet door een ambulance team ter plaatse.

Helikopter en auto

Als vervoermiddel heeft het MMT beschikking over een Helikopter en een auto. De auto wordt gebruikt bij inzetten in Amsterdam voor tijdswinst en vanwege weinig landingsplaatsen in de stad en in de nachtelijke uren ook omliggende plaatsen rondom Amsterdam.

De keuze tussen rijden of vliegen is bepaald door een vooraf afgesproken rij/vlieg kaart van de regio, voor dag en nacht uren. Als het geen vliegbaar weer is vanwege beperkt zicht of laag hangende bewolking, worden alle inzetten met de auto gedaan.

3000 oproepen in 2015

In 2015 werd het MMT Amsterdam 3000 keer opgeroepen. 2/3 van deze inzetten zijn met helikopter gedaan en 1/3 met de auto. Van deze ruim 1000 inzetten met de auto, wordt 65% van de inzetten in de stad Amsterdam gedaan. In 2016 ruim 3331 oproepen, waarvan 2084 met de helikopter en 1247 keer met de auto.

Me de MMT-auto wordt in de stad gereden, trambaan op en af, trottoir op en af rijden, soms op een boeren erf, een bos, de heide of een strand. Daarnaast heeft de auto behoorlijk wat bagage ruimte nodig voor alle medische spullen. Een SUV 4 wiel aangedreven auto is daarom de beste keus. Na het schrijven van een programma van eisen, input vanuit het team, en proefritten bij verschillende merken is de keuze gevallen op een Audi Q7.

Auto Mobiel Medisch Team

Deze keus is gemaakt samen met het MMT van Rotterdam die ook op zoek was naar een nieuwe auto. De krachten zijn gebundeld om 2 auto's aan te kunnen schaffen.

Chauffeurs

Alle 12 chauffeurs van het MMT zijn in dienst van de Ambulance Amsterdam en hebben een combi baan. Zij werken zowel op de reguliere Ambulance als Ambulance chauffeur en zijn ook MMT chauffeur en kennen de stad Amsterdam en zijn omgeving daarom zeer goed.

Ingebruikname Audi Q7

Ze zijn geschoold en getraind voor het rijden met een Ambulance t.b.v. spoedgevallen in de regio. Verder hebben zij vanuit hun werk als ambulancechauffeur een medisch assisterende opleiding en dit kan van pas komen in casussen in de pre-hospitale setting. Vandaag, 26 mei, werd het voertuig door het Mobiel Medisch Team officieel in gebruik genomen.