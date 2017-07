ANWB waarschuwt voor slechte kinderzitjes

De Recaro Optia komt los van het basisframe tijdens de frontale botsing en vliegt door de auto. Bij de Jané Grand One breekt er een Isofix bevestigingspunt af waardoor het zitje niet goed op zijn plaats blijft.

De zitjes zijn voor een tweede maal getest en dat gaf hetzelfde slechte resultaat. De ANWB waarschuwt consumenten en adviseert deze zitjes niet aan te schaffen. Het advies is bovendien met een al gekocht zitje terug naar de verkoper te gaan. De fabrikanten zijn op de hoogte gebracht. De fabrikant van de Jané heeft direct de uitlevering van de zitjes gestaakt.

De ANWB test ieder jaar in samenwerking met de Europese zusterclubs kinderzitjes, die in het najaar worden gepubliceerd. Toen deze slechte resultaten aan het licht kwamen, is besloten de bevindingen van deze test te publiceren.