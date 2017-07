Sportmachine voor liefhebbers: Insignia GSi maakt het verschil

De nieuwe Opel Insignia GSi is een supersportieve sedan voor wie houdt van iets bijzonders: scherper vormgegeven, een nog preciezer onderstel en nog efficiëntere techniek. Dit is een rijdersauto voor optimaal rijplezier op elk soort weg. Het bijzonder dynamische onderstel, de ongelofelijke hoeveelheid grip en de vierwielaandrijving zorgen niet alleen voor een geweldige rijervaring, maar ook voor optimale veiligheid. De nieuwe automatische achttraps transmissie is te bedienen via schakelpeddels achter het stuur, voor een nóg actievere beleving.

Kenmerkend voor de nieuwe generatie Insignia is de combinatie van lichtgewicht design, een laag zwaartepunt en het vermogen van de tweeliter turbomotor. Dat resulteert in een uitstekende balans en een dito vermogen-gewichtsverhouding. Met grote, verchroomde luchtinlaten aan de voorzijde en een fraaie achterspoiler voor de nodige neerwaartse druk op de achterwielen, heeft de Insignia GSi de uitstraling die bij zijn prestaties past. De met leder beklede sportstoelen die speciaal voor de GSi zijn ontwikkeld, het met leder beklede sportstuur en de aluminium pedalen zijn de finishing touches.

Zoals gebruikelijk bij Opel, is de Insignia tot in het uiterste verfijnd. Daardoor is de GSi de meest efficiënte Insignia ooit, maar onderscheidt hij zich dynamisch toch ook van de eveneens dynamische Insignia Grand Sport. Met zijn superieure grip en haarscherpe onderstel is hij snel en maakt hij zich populair bij liefhebbers van sportieve sedans.

"De nieuwe Insignia GSi is op de Nordschleife van de Nürburgring duidelijk sneller dan de Insignia OPC van de vorige generatie", benadrukt Volker Strycek, Opels Director Performance Cars & Motorsport. Dat is mede te danken aan het feit dat de GSi 160 kilogram lichter is dan een vergelijkbare Insignia OPC 2.8 V6 Turbo. "Het is de combinatie van minder gewicht, vooral op de vooras, een lager zwaartepunt, de gemakkelijke besturing, het grote vermogen over een breed toerengebied en optimale tractie waardoor de Insignia GSi zo snel is", aldus een enthousiaste Strycek. "Dat is pure efficiëntie. De uitstekende grip maakt hem bijzonder geschikt voor wegen als de oude Nürburgring en het biedt zowel rijplezier als extra veiligheid op de openbare weg."