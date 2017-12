Kamaz torenhoge favoriet in jubileum-Dakar

De eeuwwisseling betekende het begin van een Russische overheersing in de truckcategorie van de Dakar Rally. Sinds Vladimir Chagin in 2000 zijn eerste overwinning boekte aan de voet van de piramides in Caïro, werd de zegereeks van Kamaz slechts driemaal onderbroken en alle drie de keren door een Nederlander: Hans Stacey in 2007, Gerard de Rooy in 2012 en 2016.

Juist die twee zijn er in de jubileumeditie van de Dakar Rally niet bij om de Russen van hun vijftiende overwinning te houden.Kamaz komt, onder leiding van Chagin, aan de start met vier trucks, waarbij het de Russen niet uitmaakt wie er wint, zolang het er maar een van hen is. Kamaz brengt drie min of meer gelijkwaardige crews aan de start, die alle drie in staat zijn het podium te halen. Eduard Nikolaev (winnaar 2013 en 2017) verdedigt zijn titel, Ayrat Mardeev won in 2015, Dmitry Sotnikov werd vorig jaar tweede en won afgelopen zomer de sterk bezette Silk Way Rally.

Ondanks de afwezigheid van Gerard de Rooy is Team De Rooy Iveco de belangrijkste kandidaat om de Kamaz-armada van de overwinning af te houden. Na een spectaculaire overstap naar de truckcategorie, is Federico Villagra (derde in 2016 en vierde in 2017) nu een legitieme kroonprins. De Argentijnse kopman van Team De Rooy is erop gebrand wordt daarbij ondersteund door Ton van Genugten en de Kazachse Artur Ardavichus. Alle drie komen met een Iveco Powerstar aan de start.

Hoewel er minder trucks zijn ingeschreven, is Nederland met negen deelnemers nog altijd hofleverancier in de truckcategorie. Aanvoerder van het oranje contingent is Martin van den Brink, met startnummer 506. De kopman van Mammoet Rallysport won vorig jaar twee etappes. Door technische problemen viel hij ver terug in het klassement, maar als hij de boel heel houdt, is Van den Brink zeker één van de kandidaten voor de top 5.

Daarvoor kan hij rekenen op forse concurrentie van onder anderen de Tsjechen Ales Loprais en Martin Kolomy, beiden met een Tatra, en de Wit-Russen Aleksandr Vasilevski (zesde in 2017) en Siarhei Viazovich (vijfde in de Silk Way Rally) in een MAZ.

Hans Stacey en Veka MAN blijven dan wel thuis, de truck waarmee Stacey in 2007 de laatste Afrikaanse Dakar won, is er dit jaar wel bij: in de kleuren van het Rainbow Truckteam en met Gerrit Zuurmond aan het stuur. Van meedoen om de topklasseringen is geen sprake, maar de legendarische MAN zal ongetwijfeld bekijks trekken. Dat geldt ook voor het Firemen Dakar-Team van Richard de Groot. Het team bestaat uit louter brandweermensen en kan overal waar ze komen rekenen op een warm onthaal van collega-brandweerlieden.

Nederlandse deelnemers en hun startnummers

Trucks

506 Martin van den Brink – Wouter Rosegaar – Daniël Kozlovsky (Tsj)

509 Ton van Genugten – Peter Willemsen (Bel) – Bernard der Kinderen

516 Maurik van den Heuvel – Wilko van Oort – Martijn van Rooij

517 Gert Huzink – Rob Buursen – Martin Roesink

524 Gerrit Zuurmond – Jasper Riezebos – Klaas Kwakkel

525 Richard de Groot – Gerard Beelen – Jan Hulsebosch

526 Ed Wigman – Joël Ebbers – Dirk Schatorie

527 Marc Leeuw – Maurice Geraards – Bart Gloudemans

531 Janus van Kasteren jr – Wouter de Graaff – Richard Mouw